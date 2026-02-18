В Новосибирске разобрали провалы в зимней уборке: не хватает людей, техники и мест для снега

В мэрии прошло заседание штаба по зимнему содержанию улиц. Как сообщил депутат горсовета Ерлан Байжанов, представляющий Советский район, ситуация с уборкой в городе остаётся напряжённой.

Первым отчитывался замглавы Октябрьского района — именно там этой зимой случились самые громкие провалы в уборке. В районе уже сменили руководство дорожно-эксплуатационного учреждения. По словам докладчика, ситуация потихоньку выправляется, но техники и рабочих всё ещё не хватает.

В Дзержинском районе тоже кадровый голод: на одну единицу техники приходится всего 1,6 водителя или механизатора. Это значит, что машины простаивают, потому что их некому выводить на линию.

Вице-мэр Иосиф Кодалаев, возглавляющий штаб, заметил, что новосибирцы не требуют идеальной чистоты за один день. Люди простят, если улицы приведут в порядок за три-четыре дня, а не по жёсткому ГОСТу.

Отдельно обсудили проблему снежных свалок. Кроме Первомайского района, везде переполнены. В Советском районе, по словам Байжанова, все четыре площадки оказались забиты ещё к январю. На следующее заседание пригласят представителей Росимущества — нужно решать вопрос со снегоотвалами на перспективу, ведь климат меняется, и снега меньше не станет.

Районным ДЭУ поставили чёткую задачу: в ближайшие два дня, пока держится плюсовая температура, промести тротуары до асфальта. Потом снова ударят морозы, и снег превратится в лёд.