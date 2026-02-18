В Новосибирской области из-за метели закрыли движение для фур и автобусов по Ленинск-Кузнецкой трассе

Территориальное управление автодорог Новосибирской области ввело временные ограничения для грузового транспорта и пассажирских междугородних автобусов на трассе К-19р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Ограничения действуют с 12-го по 147-й километр дороги.

Причина — резкое ухудшение погоды. Из-за сильного ветра, бурана и почти нулевой видимости (местами не более 50 метров) движение стало опасным. По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки в регионе ожидаются метели, снегопады и усиление ветра до 20 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы.

Ограничения будут действовать до 14 часов. Водителей просят быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от поездок.