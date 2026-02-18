В Новосибирской области отремонтируют 26 километров трассы, ведущей в Казахстан

В 2026 году дорожники приведут в порядок сразу несколько участков важного межрегионального направления. Речь идёт о трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар», которая соединяет регион с Казахстаном. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дороги НСО».

Протяжённость всей дороги — 421 километр. Она проходит через пять районов области. Ремонт в этом году запланирован на отрезках в Кочковском, Краснозёрском и Ордынском районах. Общая длина обновляемых участков составит 26 километров.

Часть объектов уже прошла процедуру торгов, подрядчиков определят в ближайшее время. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

За последние несколько лет на трассе обновили около 150 километров покрытия.