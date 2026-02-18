82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
18 февраля, 12:14
пробки
4/10
погода
+2.3°C
курсы валют
usd 76.73 | eur 90.86
82.76% -1.2
сегодня
18 февраля, 12:14
пробки
4/10
погода
+2.3°C
курсы валют
usd 76.73 | eur 90.86
сегодня 10:20
общество

В Новосибирской области отремонтируют 26 километров трассы, ведущей в Казахстан

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
Подпишитесь на Telegram-канал

В 2026 году дорожники приведут в порядок сразу несколько участков важного межрегионального направления. Речь идёт о трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар», которая соединяет регион с Казахстаном. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дороги НСО».

Протяжённость всей дороги — 421 километр. Она проходит через пять районов области. Ремонт в этом году запланирован на отрезках в Кочковском, Краснозёрском и Ордынском районах. Общая длина обновляемых участков составит 26 километров.

Часть объектов уже прошла процедуру торгов, подрядчиков определят в ближайшее время. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

За последние несколько лет на трассе обновили около 150 километров покрытия.

ОЦЕНИТЬ статью
5
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.