Аномальные холода, установившиеся в январе на большей части России, привели к резкому росту спроса на бани и сауны. По данным аналитического сервиса «Первый ОФД» (Продажи.рф, входит в группу ВТБ), в январе россияне сходили в баню около 100 тысяч раз, потратив на это свыше 220 млн рублей. В среднем по стране число банных чеков выросло в 1,2 раза.

В Новосибирской области спрос на бани вырос в 1,6 раза, а на некоторых объектах клиентопоток увеличился почти в три раза. Общее число чеков увеличилось до 1,8 тыс.

Часть регионов демонстрирует кратный рост чеков на фоне суровых климатических условий. Чем сильнее были морозы, тем заметнее был всплеск спроса. Яркий пример органического спроса демонстрирует Республика Татарстан. Здесь число чеков выросло на 60%, причем на отдельных точках посещаемость увеличилась кратно до 12 раз.

Рост посещаемости парных на фоне крещенских морозов отмечен и в столице: в январе москвичи сходили в баню не менее 15 тысяч раз (на 80% больше, чем в январе 2025 года). Именно в Центральной России аномалия температуры была наиболее устойчивой. В Липецкой области спрос вырос на 46%, в Тверской области — на 33% (здесь столбики термометров на 7–12 градусов отклонялись от нормы).

«Текущая аналитика фиксирует не только рост спроса на услуги бань и саун в ответ на экстремальные погодные условия, но и развитие самой инфраструктуры, — комментирует руководитель направления аналитики «Продажи.рф» («Первый ОФД») Алексей Петрин. — Мы видим, как в регионах открываются новые объекты, а в уже работающих точках растет частота посещений. Это говорит о том, что баня остается по-настоящему востребованной формой отдыха и оздоровления, интерес к которой дополнительно подогревают зимние холода, сделавшие январь 2026 года одним из самых студеных за последнюю четверть века».