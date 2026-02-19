Что подарить мужчине на 23 февраля: тренды и антитренды

До Дня защитника Отечества остались считаные дни, и если вы всё ещё в поиске идеального подарка, самое время свериться с трендами. Собрали актуальные идеи, которые порадуют мужчин разного возраста, статуса и увлечений.

Техника и гаджеты: от полезного до впечатляющего

Портативная колонка с хорошим звуком, беспроводная зарядка, умная розетка или внешний аккумулятор — вещи, которые всегда нужны и редко покупаются просто так. В топе также компактные квадрокоптеры для любителей снимать с высоты и VR-очки для погружения в игры.

Для тех, кто следит за здоровьем, — умные весы или фитнес-браслеты с расширенным функционалом. А если бюджет позволяет, можно рассмотреть качественные наушники или даже портативный проектор для домашнего кинотеатра.

Для стильных и практичных

Классика, которая не теряет актуальности: хороший кошелёк, ремень из натуральной кожи, запонки или стильная бутылка для воды. В этом сезоне в моде минимализм и тёмные, глубокие оттенки.

Мужская косметика перестала быть чем-то необычным. Наборы по уходу за бородой, качественный парфюм или увлажняющие кремы — отличный вариант для тех, кто следит за собой.

Для хобби и отдыха

Тут всё зависит от увлечений. Рыболову — новый спиннинг или набор блёсен, охотнику — термос или удобный рюкзак. Автомобилисту пригодится органайзер в багажник, хороший компрессор или видеорегистратор.

Для любителей настольных игр — новинки, которые можно тестировать всей семьёй. Для геймеров — подписка на игры или геймпад последнего поколения.

Эмоции вместо вещей

Подарки-впечатления набирают популярность. Сертификат на полёт в аэротрубе, билеты на концерт любимой группы, квест-комната или мастер-класс по приготовлению стейков — такие подарки запоминаются надолго.

Что дарить уже не модно

Носки и пена для бритья окончательно ушли в разряд антитрендов. Исключение — если это часть большой шуточной коробки. Также не стоит дарить дешёвые фляжки, кружки с банальными надписями и брелоки без смысла.

Главное правило

Лучший подарок — тот, который показывает, что вы знаете о вкусах и интересах мужчины. Будь то дорогой гаджет или простая мелочь, сделанная с душой.