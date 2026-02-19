Директор новосибирского крематория развеял страшные легенды о работе

Начальник газовой службы Новосибирского крематория Сергей Израйлев ведёт блог о работе комплекса и в интервью nsk.aif.ru рассказал, какие заблуждения до сих пор живы среди людей.

По его словах, многие до сих пор представляют процесс кремации пугающе примитивно. «В комментариях больше пишут мифы. Например, что во время кремации прах смешивается. Люди думают, что мы берём человека за руки, за ноги и скидываем в печь, потом лопатой выгребаем прах, рассыпаем по баночкам и отдаём», — поделился Израйлев.

На самом деле процесс строго регламентирован и исключает контакт с останками разных людей. Каждая кремация проводится индивидуально, а прах после процедуры тщательно собирается и передаётся родственникам.

Сам Израйлев считает кремацию более практичным и простым способом погребения. И замечает, что клиенты всё чаще выбирают именно этот вариант, несмотря на предрассудки.

«У нас в принципе все пытаются упростить жизнь. С появлением телефонов всё стало гораздо проще, и кремация из этой же серии. Что попроще, то люди и выбирают», — объясняет он.