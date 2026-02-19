Энергетики Новосибирска выстраивают конструктивный диалог с малым бизнесом

18 февраля 2026 года прошла встреча энергетиков «Россети Новосибирск» и предпринимателей – членов Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

В ходе встречи, организованной в рамках проекта «Свой среди своих», сотрудники системообразующей территориальной сетевой организации Новосибирской области рассказали представителям бизнес-сообщества о ключевых аспектах процедуры технологического присоединения к электросетям и электронных сервисах, призванных повысить удобство получения данной услуги.

Со своей стороны, энергетики ежегодно вносят существенный вклад в улучшение показателей региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, поэтапно реализуя мероприятия профильной целевой модели. По итогам 2025 года энергетикам удалось на 10 % сократить среднее количество процедур и время подключения к электросетям.

При этом компания постоянно наращивает объемы сотрудничества с малым и средним бизнесом. В 2025 году «Россети Новосибирск» выдали около 71 МВт мощности в рамках исполнения 1 485 договоров технологического присоединения, что почти на 4 % выше уровня предыдущего периода.

И эти результаты – не предел. На встрече собравшимся предпринимателям представили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между «Россети Новосибирск» и Новосибирским областным отделением «Опоры России». Документ был подписан в начале года и закрепил намерения сторон развивать партнерские отношения, обмениваться опытом и совместно реализовывать проекты, направленные на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в регионе.

По итогам встречи участники отметили высокую практическую ценность формата нетворкинга: мероприятие позволило не только разобрать текущие вопросы по обеспечению электросетевой инфраструктурой новых проектов, но и обсудить перспективные направления сотрудничества.