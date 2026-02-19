Ещё 4 тысячи семей в Кировском районе Новосибирска получили доступ к гигабитному интернету

Цифровая экосистема МТС продолжает развитие высокоскоростной сети домашнего интернета в Новосибирске. В результате масштабной модернизации инфраструктуры и нового строительства зона покрытия гигабитным интернетом в Кировском районе была расширена. Теперь к сверхскоростному доступу могут подключиться жители дополнительно 4 тысяч домохозяйств.

Специалисты компании провели технические работы в жилых массивах Южно-Чемского и Северо-Чемского микрорайонов, а также в жилом комплексе «Акация на Ватутина».

«В последние несколько лет мы наблюдаем стабильный рост спроса на домашний интернет со стороны новосибирцев. За 2025 год количество подключённых домохозяйств увеличилось почти на 17%. Для своевременного обеспечения жителей цифровыми сервисами мы планомерно наращиваем покрытие фиксированной сети, модернизируем оборудование и подключаем новостройки. Это позволяет новосёлам с момента заселения получить все необходимые цифровые решения», — отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.