ФАС проверит розничные цены на огурцы в Новосибирске

ФАС России заявила о масштабной проверке ценообразования на огурцы в рознице, в том числе в Новосибирске. Это следует из релиза, опубликованного региональным УФАС 19 февраля.

«Служба запросила у крупнейших федеральных торговых сетей информацию о: еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на огурцы: объемах их закупки и реализации», — сообщили в новосибирском УФАС.

Неделей ранее издание МК-Новосибирск провело мониторинг цен в крупнейших торговых сетях и онлайн-площадках города. Результаты получились полярными: от 272 рублей за килограмм до почти 800 рублей.