Лыжная гонка в Барабинске, кибербезопасность в Новосибирске: как «Новые люди» развивают проект активного долголетия

В Новосибирской области набирает обороты программа активного долголетия «Жить по-новому». Её запустила партия «Новые люди» осенью прошлого года. Если изначально она включала концерты и дискотеки для людей «серебряного» возраста, то сейчас это мероприятия самого разного формата.

Например, жителям Барабинска старшего возраста предложили встать на лыжи. Для них «Новые люди» организовали лыжную гонку и занятия скандинавской ходьбой. После финиша всех участников ждал небольшой концерт и чаепитие.

«Нам поступало много обращений от жителей небольших городов и сёл Новосибирской области. Люди здесь тоже хотят проводить время активно, поэтому приглашали нас развивать проект „Жить по-новому“. В Барабинске мы впервые решили совместить концерт и спортивные соревнования, адаптированные специально для людей старшего возраста», — рассказывает один из организаторов проекта, депутат Законодательного собрания Новосибирской области от партии «Новые люди» Дарья Карасева.

Серия спортивных мероприятий продолжится уже в Новосибирске. В планах — масштабный шахматный турнир, который объединит представителей разных поколений.

Ещё одно направление проекта «Жить по-новому» — образовательное. На этой неделе в Новосибирске прошло занятие, посвящённое настройкам телефона.

«Наши эксперты рассказали людям старшего поколения, как увеличить шрифт и менять яркость дисплея, чтобы защитить зрение. Также они показали, как с помощью приложения „Госуслуги“ записаться в поликлинику и получить документы, не выходя из дома. Такие занятия сделаем регулярными. Научим новосибирцев, как не попасться на уловки мошенников, как оплачивать ЖКХ и даже как „оживлять“ фотографии с помощью искусственного интеллекта», — говорит Дарья Карасева.