сегодня 18:00
общество

Минобороны заявило о продвижении на ряде направлений: что известно о боях в зоне СВО на 19 февраля

Фото: Сиб.фм
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало сводку о ходе специальной военной операции по состоянию на 19 февраля 2026 года.

В ведомстве заявили, что подразделения различных группировок продолжают наступательные действия и занимают более выгодные рубежи.

По данным министерства, на северном, западном, южном, центральном, восточном и днепровском направлениях нанесены удары по позициям и технике ВСУ в населённых пунктах Сумской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей, а также на территории ДНР. Сообщается о потерях украинских формирований в живой силе и технике, уничтожении складов боеприпасов и материальных средств.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты энергетической инфраструктуры, хранилища горючего и пункты временной дислокации в 156 районах. Средствами ПВО, как утверждается, сбиты управляемые авиабомбы, реактивные снаряды HIMARS и более 300 беспилотников самолётного типа.

Игорь Кириченко
Журналист

