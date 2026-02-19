Почти на 26% больше транспорта и оборудования производят в Новосибирской области

В 2025 году индекс промышленного производства в Новосибирской области составил 97,9% к уровню предыдущего года, чему способствовали высокие показатели 2024-го и меры по контролю инфляции.

Особенно активно развивались высокотехнологичные отрасли: производство транспортных средств выросло на 25,8%, машин и оборудования — на 20,2%, металлургическая продукция — на 18%, фармацевтика — на 5,6%.

За три года, с 2023 по 2025 годы, общее промышленное производство региона увеличилось на 11%, а в обрабатывающих отраслях — на 17%, что подтверждает формирование стабильных направлений экономического роста и укрепление производственной специализации.

Важную роль в этом сыграла региональная программа «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности». Объём финансирования программы составил более 1,4 млрд рублей из областного бюджета с федеральными субсидиями. Фонд развития промышленности получил докапитализацию на 1,397 млрд рублей и предоставил 34 льготных займа предприятиям на общую сумму около 1,2 млрд рублей, процентные ставки по которым варьировались от 1 до 5% годовых, срок погашения — до пяти лет.

Среди направлений поддержки — проекты по импортозамещению, внедрению современных технологий, модернизации производств, цифровизации и лесной промышленности. Благодаря этому реализованы инвестиционные проекты в машиностроении, приборостроении, химии, лесопереработке, производстве стройматериалов и медицинской техники.

В 2026 году правительство региона планирует продолжить комплексное содействие промышленности и научно-техническим инициативам, делая акцент на технологическое лидерство.