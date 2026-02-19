Рамадан-2026: открытки и поздравления для близких

Вечером 18 февраля у мусульман начался Рамадан — время поста, молитв и духовного очищения. Это один из самых важных периодов в исламском календаре, когда верующие стремятся стать лучше, помогают нуждающимся и укрепляют связь с семьёй и друзьями.

Поздравить близких с наступлением священного месяца можно тёплыми словами или красивой открыткой. В открытках к Рамадану чаще всего используют символы месяца: полумесяц, фонари, мечети, финики и арабскую вязь. Главные пожелания — мира, добра, терпения и благословения.

Подобрали несколько вариантов поздравлений, которые можно отправить родным, друзьям или коллегам.