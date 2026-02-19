82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
19 февраля, 14:56
пробки
5/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
82.76% -1.2
сегодня
19 февраля, 14:56
пробки
5/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
сегодня 14:05
общество

Рамадан-2026: открытки и поздравления для близких

Фото: Сиб.фм / Freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

Вечером 18 февраля у мусульман начался Рамадан — время поста, молитв и духовного очищения. Это один из самых важных периодов в исламском календаре, когда верующие стремятся стать лучше, помогают нуждающимся и укрепляют связь с семьёй и друзьями.

Поздравить близких с наступлением священного месяца можно тёплыми словами или красивой открыткой. В открытках к Рамадану чаще всего используют символы месяца: полумесяц, фонари, мечети, финики и арабскую вязь. Главные пожелания — мира, добра, терпения и благословения.

Подобрали несколько вариантов поздравлений, которые можно отправить родным, друзьям или коллегам.

Фото Рамадан-2026: открытки и поздравления для близких 2

Фото Рамадан-2026: открытки и поздравления для близких 3

Фото Рамадан-2026: открытки и поздравления для близких 4

Фото Рамадан-2026: открытки и поздравления для близких 5

Фото Рамадан-2026: открытки и поздравления для близких 6

Фото Рамадан-2026: открытки и поздравления для близких 7

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.