Сбер: Для борьбы с телефонным мошенничеством нужно объединять усилия и технологии банков, операторов связи и правоохранительных органов

На Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» завершилась собственная сессия Сбера «Кибермошенничество. К барьеру!». Телефонное мошенничество приносит огромный ущерб — сотни млрд рублей в год. Как отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов, к концу 2025 года удалось впервые остановить рост объёма похищенных телефонными мошенниками средств.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Прошлый год стал годом объединения усилий различных структур для борьбы с телефонным мошенничеством. В кратчайшие сроки принято более 50 законов. Одни законы стали работать очень эффективно, другие ещё надо дорабатывать. Уже внесён второй пакет — большой комплекс законов, чтобы бороться с телефонным мошенничеством и кибермошенничеством. Успокаиваться нельзя. Мы фиксируем сегодня ровно то же количество телефонных звонков, как и раньше, — их около 5 миллионов в сутки».

Проблема телефонного мошенничества напоминает сообщающийся сосуд, подчеркнул Станислав Кузнецов. Когда крупные банки и сотовые операторы выстраивают надёжные системы защиты, мошенничество перетекает в более мелкие и менее защищённые организации. Сим-боксы продолжают «работать» в преступных схемах, хотя и многократно подорожали. В последние полгода возникла новая проблема — получение сим-карт по паспортам умерших людей.

Станислав Кузнецов в том числе рассказал, что Сбер построил собственную систему антифрода, в которой используется более 100 моделей искусственного интеллекта.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы отслеживаем мошеннические признаки по полутора тысячам критериев. И сегодня система антифрода в Сбере эффективна на 99,99%. В прошлом году мы поставили амбициозную задачу — полностью исключить фрод для клиентов Сбера. Мы очень близко приблизились к этому показателю. Почему пока не 100%? Причина — в разобщённости действий. Нам надо объединять усилия и технологии банков, сотовых операторов, правоохранительных органов, чтобы в момент обнаружения проблемы мы перекрывали все пути вывода денежных средств. Все возможности есть — необходима лишь координация».