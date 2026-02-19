В Новосибирске седан влетел под грузовик и потащил его за собой

В Первомайском районе Новосибирка ночью 19 февраля произошло необычное ДТП. На улице Героев Революции легковой автомобиль на большой скорости врезался в грузовик Mitsubishi Fuso. Удар был такой силы, что седан буквально залетел под заднюю часть фуры и задымился.

Но самое интересное началось после столкновения. Кабина грузовика оказалась пуста, а водитель легковушки, судя по всему, попытался скрыться. Однако сделать это не удалось — машина так плотно застряла под грузовиком, что при попытке уехать начала буксировать его за собой. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Официальных комментариев от Госавтоинспекции пока не поступало.