День обретения мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси

22 февраля в России считается Днем обретения мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Напомним, что он причислен к святым и канонизирован Русской Православной Церковью.

Торжественное обретение мощей состоялось 34 года назад – 22 февраля 1992 года. В советское время судьба мощей святителя Тихона была окутана тайной. Точной информации о том, куда они пропали на долгие годы, нет до сих пор.

Согласно одной из версий, в 1927 году чекисты забрали тело святителя Тихона из могилы в Малом Донском соборе и сожгли. Также есть теория, что останки были перезахоронены на Немецком кладбище. По другой версии, монахи перезахоронили тело святителя Тихона на территории Донского монастыря.

Напомним, что святитель Тихон оказал огромное влияние на РПЦ. Так он стал одним из тех, кто восстановил канонический строй церковного управления и помог устранить обновленческий раскол. В июле 1923 года под председательством святителя Тихона прошло совещание архиереев, на котором образовалось временное высшее церковное управление. Также он известен помощью голодающим в 1921-1922 годах и защитой Церкви от самоуправства новой революционной власти весной 1917 года.

Так 22 февраля, в День обретения мощей святителя Тихона, верующие посещают торжественные богослужения в храмах и молятся святому.

Ранее в Новосибирске состоялось открытие выставки «Голгофа Патриарха Тихона».