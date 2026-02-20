Главный отец Новосибирской области Майоров выступил против концерта Арбениной из-за критики СВO

По его мнению, такие артисты бьют по патриотически настроенному населению.

2 марта в Новосибирске состоится концерт Дианы Арбениной (12+). Против выступления певицы высказался глава союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров в эксклюзивной беседе с Сиб.фм.

«Человек пусть прояснит свою позицию по СВO, к нашим ребятам. Пусть четко скажет», – высказался Майоров об Арбениной и её политических взглядах.

По его мнению, певица должна аргументировать все свои прошлые высказывания относительно России и объясниться по поводу поддержки израильских военных, которую по словам майорова певица выразила несколько лет назад.

Также главный отец Новосибирска считает, что продвижение артистов, которые позволяют себе подобные высказывания, негативно сказывается на обществе.

«Это серьезный удар по патриотически настроенному населению, то есть люди это видят, люди об этом говорят. Ничего хорошего не сулит тем, кто это делает и продвигает», – заявил Майоров.

Также, по мнению главы союза отцов, давать площадку для выступлений таким артистам и вовсе не нужно.

«Не только ей, не одна такая она у нас. Много, кто переобулся сначала, а как голодно стало – они в Россию приехали опять», – возмутился Майоров.

