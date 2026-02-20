На месте легендарного завода «Сибсельмаш» в Новосибирске создают высокотехнологичное производство

На площадях обанкротившегося завода «Сибсельмаш» в Новосибирске появится новое автоматизированное производство. Инвестором выступает научно-производственное объединение «Курганприбор», которое уже вложило в проект несколько миллиардов рублей. К концу 2026 года здесь планируют создать 1,5 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил и.о. министра промышленности региона Денис Рягузов, передает ТАСС.

Проект развивается поэтапно. Сейчас на территории бывшего завода уже работают производственные площадки, идёт создание практически полностью автоматического производства — такого в регионе ещё не было. Однако процесс не быстрый: параллельно решаются вопросы переоформления имущества и продолжаются судебные разбирательства.

«Сибсельмаш» был основан в 1929 году. В разное время завод выпускал сельхозтехнику, снаряды в годы войны, горно-шахтное оборудование. В 2012 году предприятие обанкротилось из-за многомиллионных долгов, имущество распродали. Позже сделку отменили по решению Минпромторга, а в 2025 году «Курганприбор» выиграл торги и стал владельцем имущества «Сибсельмаш-спецтехника».