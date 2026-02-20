Новосибирская полиция объявила борьбу с автоподставщиками приоритетным направлением работы

У Новосибирской области появились реальные шансы выйти из красной зоны и сбросить с себя неофициальное звание столицы мошенничества в сфере ОСАГО. Региональное МВД объявило о том, что борьба с автоподставщиками стала одним из главных приоритетов работы.

«Вопросы оперативно-служебной деятельности, связанные с расследованием уголовных дел в сфере страхования автогражданской ответственности входят в число приоритетных при организации работы правоохранительных органов. Также принимаются меры профилактического характера в этой сфера», — следует из ответа областного главка на запрос новосибирского общественника.

К 20 февраля можно констатировать, что это не пустые слова силовиков. В последние 1,5 месяца новосибирские правоохранители регулярно отчитываются о задержании банд автоподставщиков и возбуждении новых уголовных дел.

Напомним, Банк России с 9 декабря скорректировал тарифы ОСАГО. В 28 регионах страны цена страхового полиса выросла, а в 20 — снизилась. Наиболее заметное повышение зафиксировано в Новосибирской области и Ингушетии, где уровень мошенничества в страховой сфере остаётся высоким. В Новосибирском регионе территориальный коэффициент увеличился с 1,56 до 3,12 — фактически в два раза. Кроме того, базовый тариф ОСАГО (без учёта территориального коэффициента) для легковых автомобилей вырос на 15%, а для мотоциклов — на 40%.

По словам председателя регионального отделения Федерации автовладельцев России Вячеслава Ашуркова, страховые компании могут снижать коэффициенты для надёжных клиентов с низкой аварийностью. Однако при нелояльном подходе стоимость полиса может вырасти вплоть до +130%.

Ранее два опрошенных Сиб.фм эксперта заявили, что при наличии воли руководства региона мошенников в сфере ОСАГО в Новосибирской области можно приструнить за 2-3 месяца. Кажется, эта воля появилась и подкрепляется реальными действиями.