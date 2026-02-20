82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 07:48
пробки
5/10
погода
-19°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 07:48
пробки
5/10
погода
-19°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
сегодня 05:00
общество

Онлайн-сервисам запретят списывать с новосибирцев деньги за подписку с 1 марта

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Онлайн-сервисы больше не смогут списывать деньги за подписку.

С 1 марта онлайн-сервисы больше не смогут автоматически списывать деньги за подписку с банковских карт новосибирцев, если те отключили карту или отказались от автоматических платежей.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, в случае, если списание произойдет, пользователи смогут вернуть деньги через процедуру чарджбэка в банке, направить претензию в сервис, подать жалобу в Роспотребнадзор или обратиться в суд.

Закон № 376‑ФЗ призван защитить клиентов от нежелательных списаний и усилить контроль над онлайн-платежами.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.