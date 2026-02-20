Онлайн-сервисам запретят списывать с новосибирцев деньги за подписку с 1 марта

Онлайн-сервисы больше не смогут списывать деньги за подписку.

С 1 марта онлайн-сервисы больше не смогут автоматически списывать деньги за подписку с банковских карт новосибирцев, если те отключили карту или отказались от автоматических платежей.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, в случае, если списание произойдет, пользователи смогут вернуть деньги через процедуру чарджбэка в банке, направить претензию в сервис, подать жалобу в Роспотребнадзор или обратиться в суд.

Закон № 376‑ФЗ призван защитить клиентов от нежелательных списаний и усилить контроль над онлайн-платежами.