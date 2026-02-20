Почему не работает Telegram в Новосибирске, возможная дата полной блокировки

Утром 20 февраля 2026 года пользователи Telegram в Новосибирске сообщили о проблемах с работой мессенджера: медленно загружаются фото и видео, а отправка сообщений сопровождается задержками.

По словам специалистов, замедление связано с техническими мерами, которые предпринимает Роскомнадзор для контроля соблюдения российского законодательства.

Проблемы в работе сервиса фиксируются по всей России с 10 февраля. В этот день Роскомнадзор официально заявил, что ограничения вводятся поэтапно и будут действовать до тех пор, пока Telegram не выполнит требования закона. Пользователи жалуются на медленную загрузку медиафайлов, сбои в веб‑версии и нестабильную работу приложения.

Власти рекомендуют учитывать возможную нестабильность зарубежных сервисов и при необходимости переходить на альтернативные платформы. Официального решения о полной блокировке Telegram пока нет.

На днях министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь в интервью Сиб.фм допустил, что мессенджер может быть полностью заблокирован в России с 1 апреля. В качестве альтернативы он предложил жителям региона отечественный сервис MAX.