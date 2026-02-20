Под Новосибирском глава Морского сельсовета выживает фермера с земли

Глава Морского сельсовета под Новосибирском Елена Лaзарева пытается через суд отобрать землю и снести постройки у фермера Алексея Сальникова, который обеспечивает продовольствием местных жителей и содержит сотни голов крупного рогатого скота. Об этом Сиб.фм рассказали в пресс-службе КПРФ региона.

В Морском сельсовете не в первый раз поступают жалобы на авторитарные методы работы главы муниципалитета. Местные жители и депутаты сообщали о конфликтах с чиновницей, которая, по их словам, не проживает в селе, а появляется там лишь время от времени. Кульминацией противостояния стало судебное разбирательство, в рамках которого глава сельсовета пытается лишить единственного местного фермера права на землю и постройки.

По данным Сиб.фм, местные депутаты дважды выражали недоверие главе сельсовета, которая умудрилась испортить отношения с ветеранами и руководителями бюджетных учреждений, а также преследует фермера, и всё это остается без последствий.

Депутат намерен направить запросы в надзорные органы с просьбой проверить законность использования сельскохозяйственных земель в районе и оценить действия главы сельсовета. Он подчеркнул, что ситуация требует вмешательства не только местных, но и областных властей.

Алексей Сальников, возглавляющий совет АККОР Новосибирской области, управляет тремя хозяйствами в разных районах, располагая около 7 тысяч гектаров земли, сотнями голов мясного и молочного скота, а также племенными лошадьми. В его хозяйстве в Морском сельсовете, имеющем статус ЛПХ, содержится 30 дойных коров и племенные кони, а также работает собственная сыроварня, где перерабатывают молоко для местных жителей. Кроме того, он обеспечивает кормами 20 коров, принадлежащих местным жителям.

Как и многие аграрии, Сальников сталкивается с экономическими трудностями: при урожайности 35 центнеров с гектара зерно приходится продавать ниже себестоимости, чтобы расплатиться с кредитами. Основной поддержкой остаются молочное и мясное направления, однако, по словам фермера, именно действия местной администрации стали главной угрозой для его бизнеса.

Депутат Госдумы КПРФ Ренат Сулейманов посетил хозяйство Сальникова и обсудил возможные пути помощи фермеру в его конфликте с местными властями, пообещав привлечь к делу областные власти и правоохранительные органы. Сулейманов считает, что настало время вмешательства областной власти и проверки действий местной администрации.