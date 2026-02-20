Председатель новосибирского Арбитражного суда Козлова ушла в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей России 19 февраля 2026 года прекратила полномочия Елены Козловой, возглавлявшей Арбитражный суд Новосибирской области.

Решение принято в соответствии с законом «О статусе судей в Российской Федерации».

Елена Козлова работает в арбитражной системе с 1989 года. С 1992 года она занимала должность судьи в Новосибирской области, в 2007 году стала заместителем председателя суда, а в 2013 году была назначена его руководителем.

Общий стаж её работы в системе составил 36 лет. Коллектив суда выразил ей благодарность и пожелал дальнейших успехов.