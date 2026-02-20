Шум трибун и триумф победителей: в Новосибирске завершились финальные бои первенства по боксу. ФОТОРЕПОРТАЖ

С 16 по 20 февраля 2026 года в Новосибирске прошло первенство Новосибирской области по боксу, приуроченное к 50-летию спортивного клуба «Север».

На ринг вышли более 150 спортсменов 13–14 лет, представлявших 20 школ и клубов региона.

Турнир имел статус отборочного. Боксёры, занявшие первые и вторые места в своих весовых категориях, получили право выступить на первенстве Сибирского федерального округа.

Организацию обеспечила Федерация бокса Новосибирской области при поддержке МБУДО СШОР «ЦИВС», ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» и Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

Сиб.фм публикует фоторепортаж с финальных поединков.