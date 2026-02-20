В Новосибирске многодетному отцу вернули российское гражданство

Прокуратура проверила обращение иностранного гражданина и его троих несовершеннолетних детей, включая ребёнка-инвалида, после аннулирования их российского гражданства.

Семья получила гражданство в сентябре 2024 года, однако уже через три месяца ГУ МВД по Новосибирской области отменило его и запретило въезд до 2049 года.

Решение опиралось на данные военного комиссариата о якобы несданной воинской обязанности. Проверка прокуратуры показала, что мужчина исполнил все требования своевременно. На основании выявленных нарушений был подан иск в суд с требованием признать решение МВД недействительным.

Благодаря вмешательству надзорного органа гражданство заявителя и его детей было восстановлено, и они вновь получили все права российских граждан.