В Новосибирске опубликован точный прогноз погоды на праздничные дни

В 2026 году на 23 февраля выпадают морозы до –25 градусов.

С 21 по 23 февраля в России являются нерабочими днями. Это связано с Днем защитника Отечества. В 2026 году на праздник выпадают морозы до –25 градусов.

По данным Яндекс Погоды, в субботу 21 февраля утром в Новосибирске ожидается –23 градуса, но ощущаться температура воздуха будет как –28 градусов. Днем потеплеет до –17, а ночью столбик термометра опустится до отметки – 22.

22 февраля синоптики обещают похолодание утром до –24 градусов, которые будут ощущаться как –30. Днем в городе потеплеет до –20. Ночью температура опустится до отметки –23.

В праздничный день 23 февраля утро будет холодным, –25 градусов будут ощущаться как –32. Днем температура поднимется до –21, а вечером – до –20 градусов.

Напомним, что Сиб.фм подготовил варианты поздравлений с Днем защитника Отечества для коллег.