сегодня
20 февраля, 09:57
пробки
4/10
погода
-17°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
сегодня 08:35
проиcшествия

В Новосибирске отменили приговор двум футбольным фанатам по делу об убийстве в массовой драки

Фото: Сиб.фм / сгенерировано AI
В ноябре 2017 года в Новосибирске произошла массовая драка между футбольными фанатами «Енисея» и «Сибири», в которой участвовали более 20 человек. В результате тяжёлые травмы получил уроженец Красноярска — мужчина скончался на месте.

По данным следствия, конфликт начался ещё в сентябре 2017 года после матча «Томь» – «Енисей». Тогда новосибирские болельщики «Сибири» остановили автобусы красноярских фанатов и отобрали у них баннеры и флаги. Позднее стороны несколько раз пытались организовать «реванш», но встреча заканчивалась без драки — либо из-за отказа соперников, либо вмешательства полиции.

18 ноября красноярские фанаты приехали в Новосибирск с целью вернуть атрибутику. В ходе стычки один из участников получил смертельные травмы головы и шеи.

По делу были задержаны новосибирцы Дмитрий Комов и Владимир Калугин. Коллегия присяжных признала их виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом группой лиц, повлекшем смерть по неосторожности. Каждый получил девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, и оба были взяты под стражу прямо в зале суда.

Адвокаты осужденных подали апелляции, и суд отменил обвинительный приговор. Основанием стало «существенное нарушение уголовно‑процессуального закона». Комова и Калугина освободили из СИЗО.

Дело будет рассмотрено повторно в Заельцовском районном суде Новосибирска.

Александр Борисов
журналист

