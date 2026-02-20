82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 09:57
пробки
4/10
погода
-17°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 09:57
пробки
4/10
погода
-17°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
сегодня 08:09
общество

В Новосибирске рекрутерам кандидатов на СВО обещают платить по 250 тысяч за новых бойцов

Фото: Сиб.фм / сгенерировано AI
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске ищут рекрутеров для массового подбора кандидатов в зону СВО. Соответствующие объявления журналист Сиб.фм обнаружил в нескольких пабликах и телеграм-каналах, посвященных поиску работы.

«Ищем рекрутеров для массового подбора. Оплата 250 тысяч рублей за одного кандидата на СВО. Пиши быстрее и начни зарабатывать огромные деньги и оказывать помощь свой стране», — указано в объявлениях.

Никакого опыта для этой вакансии не требуется. Гонорар обещают выплачивать быстро, любым удобным для получателя способом.

Отметим, что на популярных сайтах объявлений подобной вакансии журналисту Сиб.фм найти не удалось.

Ранее полный перечень выплат за боевые успехи в СВО был опубликован для военнослужащих из нашего региона. В документе указаны размеры компенсаций за захват или уничтожение различных образцов техники противника.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Виктор Бобровников
Главный редактор

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.