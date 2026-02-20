В Новосибирске рекрутерам кандидатов на СВО обещают платить по 250 тысяч за новых бойцов

В Новосибирске ищут рекрутеров для массового подбора кандидатов в зону СВО. Соответствующие объявления журналист Сиб.фм обнаружил в нескольких пабликах и телеграм-каналах, посвященных поиску работы.

«Ищем рекрутеров для массового подбора. Оплата 250 тысяч рублей за одного кандидата на СВО. Пиши быстрее и начни зарабатывать огромные деньги и оказывать помощь свой стране», — указано в объявлениях.

Никакого опыта для этой вакансии не требуется. Гонорар обещают выплачивать быстро, любым удобным для получателя способом.

Отметим, что на популярных сайтах объявлений подобной вакансии журналисту Сиб.фм найти не удалось.

Ранее полный перечень выплат за боевые успехи в СВО был опубликован для военнослужащих из нашего региона. В документе указаны размеры компенсаций за захват или уничтожение различных образцов техники противника.