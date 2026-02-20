82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 05:25
общество

В Новосибирске ударит мороз -36 градусов 23 февраля

Фото: Сиб.фм
23 февраля в Новосибирске ожидается экстремально холодная погода.

Температура воздуха днём составит около −19 °C, а по ощущениям мороз достигнет −36 °C. На это обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

Ветер будет северо-восточный со скоростью 4–10 м/с, что усилит ощущение холода. Осадков почти не ожидается, снежный покров сохранится на уровне 1 см.

Если планируете выходить на улицу, стоит максимально утеплиться: многослойная одежда, шарф, шапка, перчатки и обувь с утеплителем будут необходимы. Мощный мороз особенно опасен при ветре, так что на открытом пространстве переохлаждение наступает быстрее.

Игорь Кириченко
Журналист

