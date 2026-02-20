82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 14:01
пробки
5/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 14:01
пробки
5/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
сегодня 12:25
общество

В Новосибирске врачи спасли подростка, у которого почка выросла до размеров пятилитровой бутылки

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Специалисты Детской городской клинической больницы №1 в Новосибирске провели сложную операцию 17-летнему пациенту с тяжёлой почечной патологией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Всё началось с УЗИ — врачи обнаружили у юноши объёмное образование в брюшной полости. Диагноз подтвердил худшие опасения: гидронефроз. Из-за скопления мочи левая почка увеличилась до размеров пятилитровой бутылки и заняла почти весь живот, сдавливая соседние органы. Любое резкое движение могло привести к разрыву.

Пациента экстренно подготовили к операции. Хирурги сделали четыре небольших прокола, через которые откачали скопившуюся жидкость, а затем удалили повреждённый орган. Операция прошла успешно, жизни подростка ничего не угрожает.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.