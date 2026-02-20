В Новосибирске врачи спасли подростка, у которого почка выросла до размеров пятилитровой бутылки

Специалисты Детской городской клинической больницы №1 в Новосибирске провели сложную операцию 17-летнему пациенту с тяжёлой почечной патологией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Всё началось с УЗИ — врачи обнаружили у юноши объёмное образование в брюшной полости. Диагноз подтвердил худшие опасения: гидронефроз. Из-за скопления мочи левая почка увеличилась до размеров пятилитровой бутылки и заняла почти весь живот, сдавливая соседние органы. Любое резкое движение могло привести к разрыву.

Пациента экстренно подготовили к операции. Хирурги сделали четыре небольших прокола, через которые откачали скопившуюся жидкость, а затем удалили повреждённый орган. Операция прошла успешно, жизни подростка ничего не угрожает.