В Новосибирской области сняли с продажи больше пяти тонн опасной молочки

Роспотребнадзор в Новосибирской области подвёл итоги проверок молочной продукции за 2025 год. Специалисты исследовали сотни образцов и выявили серьёзные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За год по санитарно-химическим показателям проверили 493 пробы, по микробиологическим — 445, по физико-химическим — 163. В результате 11 партий молочной продукции общим весом 5 184 килограмма признали опасными и сняли с реализации.

В Роспотребнадзоре напомнили простые правила для покупателей: выбирайте продукцию известных производителей, проверяйте сроки годности, осматривайте упаковку — она должна быть целой и с чёткими надписями. Изучайте состав, отдавая предпочтение товарам с минимумом добавок и консервантов. И главное — покупайте молоко и молочку только в официальных торговых точках.

Меры направлены на защиту здоровья населения и поддержание санитарного благополучия в регионе.