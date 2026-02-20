82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 15:50
пробки
5/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 15:50
пробки
5/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
сегодня 15:20
общество

В Новосибирской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 8%

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

С 9 по 15 февраля в Новосибирской области зафиксирован сезонный подъём респираторных инфекций. Показатель заболеваемости увеличился на 8,3% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Лабораторные исследования показали: циркулирующие штаммы вирусов относятся к вакцинным. Это значит, что все привитые граждане защищены в рамках всероссийской иммунизации.

В ведомстве напомнили о простых правилах профилактики. В местах скопления людей лучше носить маску. Руки стоит мыть чаще или обрабатывать антисептиком. Важно не переохлаждаться, регулярно проветривать помещения и избегать контактов с простуженными. При кашле и чихании прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой. Здоровый образ жизни — полноценный сон и витаминное питание — тоже в помощь.

Если появились симптомы — не заниматься самолечением, а обращаться к врачам. Эпидемиологическая ситуация остаётся на контроле Роспотребнадзора.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.