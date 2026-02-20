ВТБ: сквозной антифрод и обмен данными — ключ к противодействию мошенничеству в финансовых экосистемах

Сквозной антифрод и обмен данными между участниками рынка – главные факторы эффективной борьбы с мошенничеством на текущий момент. Об этом заявил Дмитрий Средин, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ, на сессии «Платформы роста» Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

По его словам, одним из ключевых направлений работы становится синхронизация стандартов информационной безопасности между банками и их партнёрами. «Мы внимательно анализируем весь клиентский путь — от покупки товара на маркетплейсе до оформления кредита или рассрочки в банке. На этом пути задействованы разные стандарты информационной безопасности и способы идентификации клиентов. Наша задача — синхронизировать эти процессы и наладить обмен информацией, в том числе о мошеннических атаках, чтобы усиливать защиту за счёт взаимного обогащения данных», — отметил он.

Расширение партнёрских интеграций, запуск новых продуктов и сервисов увеличивают количество потенциальных векторов атак для злоумышленников. При этом мошенники активно используют технологии искусственного интеллекта, что требует от банков сопоставимых инвестиций в развитие собственных ИИ-решений и систем машинного обучения для своевременного выявления и предотвращения атак.

По мнению Дмитрия Средина, дальнейшее развитие межплатформенного взаимодействия, обмена информацией о киберугрозах и внедрение ИИ-технологий станут основой устойчивости финансовых экосистем и ключевым фактором повышения доверия клиентов.