82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 15:50
пробки
5/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 15:50
пробки
5/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
сегодня 15:24
общество

ВТБ: сквозной антифрод и обмен данными — ключ к противодействию мошенничеству в финансовых экосистемах

Фото freepik.com, автор creativeart / опубликовано СИБ.ФМ
Подпишитесь на Telegram-канал

Сквозной антифрод и обмен данными между участниками рынка – главные факторы эффективной борьбы с мошенничеством на текущий момент. Об этом заявил Дмитрий Средин, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ, на сессии «Платформы роста» Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

По его словам, одним из ключевых направлений работы становится синхронизация стандартов информационной безопасности между банками и их партнёрами. «Мы внимательно анализируем весь клиентский путь — от покупки товара на маркетплейсе до оформления кредита или рассрочки в банке. На этом пути задействованы разные стандарты информационной безопасности и способы идентификации клиентов. Наша задача — синхронизировать эти процессы и наладить обмен информацией, в том числе о мошеннических атаках, чтобы усиливать защиту за счёт взаимного обогащения данных», — отметил он.

Расширение партнёрских интеграций, запуск новых продуктов и сервисов увеличивают количество потенциальных векторов атак для злоумышленников. При этом мошенники активно используют технологии искусственного интеллекта, что требует от банков сопоставимых инвестиций в развитие собственных ИИ-решений и систем машинного обучения для своевременного выявления и предотвращения атак.

По мнению Дмитрия Средина, дальнейшее развитие межплатформенного взаимодействия, обмена информацией о киберугрозах и внедрение ИИ-технологий станут основой устойчивости финансовых экосистем и ключевым фактором повышения доверия клиентов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.