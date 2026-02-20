Выставка «Ювелирная Сибирь» открыла свои двери в новосибирском Экспоцентре

19 февраля в МВК «Новосибирск Экспоцентр» стартовала специализированная выставка-продажа «Ювелирная Сибирь».

Мероприятие объединило более 120 брендов, представивших коллекцию из свыше 100 000 изделий: от классических украшений с бриллиантами, жемчугом и янтарем до авторских дизайнерских работ и часов, которые редко встречаются в розничных торговых центрах.

Особенностью события стал формат прямого взаимодействия покупателей с производителями, что позволило установить цены ниже среднерыночных. Вход на площадку свободный при условии предварительной регистрации.

Предлагаем взглянуть на атмосферу мероприятия и разнообразие экспонатов в нашем фоторепортаже.