сегодня 11:28
общество

Выставка «Ювелирная Сибирь» открыла свои двери в новосибирском Экспоцентре

Фото ООО «НОВОСИБИРСК ЭКСПОЦЕНТР» / опубликовано СИБ.ФМ
19 февраля в МВК «Новосибирск Экспоцентр» стартовала специализированная выставка-продажа «Ювелирная Сибирь».

Мероприятие объединило более 120 брендов, представивших коллекцию из свыше 100 000 изделий: от классических украшений с бриллиантами, жемчугом и янтарем до авторских дизайнерских работ и часов, которые редко встречаются в розничных торговых центрах.

Особенностью события стал формат прямого взаимодействия покупателей с производителями, что позволило установить цены ниже среднерыночных. Вход на площадку свободный при условии предварительной регистрации.

Предлагаем взглянуть на атмосферу мероприятия и разнообразие экспонатов в нашем фоторепортаже.

Фото Выставка «Ювелирная Сибирь» открыла свои двери в новосибирском Экспоцентре 2
Фото Выставка «Ювелирная Сибирь» открыла свои двери в новосибирском Экспоцентре 3
Фото Выставка «Ювелирная Сибирь» открыла свои двери в новосибирском Экспоцентре 4
Фото Выставка «Ювелирная Сибирь» открыла свои двери в новосибирском Экспоцентре 5
Фото Выставка «Ювелирная Сибирь» открыла свои двери в новосибирском Экспоцентре 6
Фото Выставка «Ювелирная Сибирь» открыла свои двери в новосибирском Экспоцентре 7
Фото Выставка «Ювелирная Сибирь» открыла свои двери в новосибирском Экспоцентре 8
Фото Выставка «Ювелирная Сибирь» открыла свои двери в новосибирском Экспоцентре 9
Фото Выставка «Ювелирная Сибирь» открыла свои двери в новосибирском Экспоцентре 10
Фото Выставка «Ювелирная Сибирь» открыла свои двери в новосибирском Экспоцентре 11
Фото Выставка «Ювелирная Сибирь» открыла свои двери в новосибирском Экспоцентре 12
Фото Выставка «Ювелирная Сибирь» открыла свои двери в новосибирском Экспоцентре 13
Фото Выставка «Ювелирная Сибирь» открыла свои двери в новосибирском Экспоцентре 14
Фото Выставка «Ювелирная Сибирь» открыла свои двери в новосибирском Экспоцентре 15
Фото Выставка «Ювелирная Сибирь» открыла свои двери в новосибирском Экспоцентре 16
Фото Выставка «Ювелирная Сибирь» открыла свои двери в новосибирском Экспоцентре 17
Фото Выставка «Ювелирная Сибирь» открыла свои двери в новосибирском Экспоцентре 18
0
Галина Дидан
Журналист

