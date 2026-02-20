Запуск молочного завода «ЭкоНивы» в Маслянинском районе перенесли на 2027 год

Холдинг «ЭкоНива» отложил ввод в эксплуатацию завода по переработке молока в Маслянинском районе Новосибирской области. Теперь первую продукцию предприятие планирует выпустить в 2027 году, сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

По его словам, строительство идёт по плану: основные конструкции уже возведены, внутри помещений ведётся монтаж оборудования. «Производительность — 420 тысяч тонн в год. Работы идут в плановом режиме, согласно графику... Первая продукция — это 2027 год», — уточнил министр.

Проект был анонсирован ещё в 2017 году, тогда его завершение ожидалось в 2020-м. Реализацией занимается ООО «Сибирская академия молочных наук» (входит в группу «ЭкоНива»). Завод мощностью 1150 тонн переработки молока в сутки будет выпускать твёрдые и полутвёрдые сыры, сливочное масло и сухую молочную сыворотку. Часть продукции планируется экспортировать в Китай.

В ноябре 2025 года представители холдинга заявляли, что запуск намечен на 2026 год, а к лету 2027-го предприятие должно выйти на полную мощность.