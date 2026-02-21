ГУФСИН Новосибирской области отчиталось о раскрытии 1,5 тысяч преступлений и миллионных сборах за 2025 год

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний Новосибирской области подвели итоги 2025 года. По данным ведомства, оперативные службы помогли правоохранителям раскрыть 1584 преступления. Из них 1046 относятся к тяжким и особо тяжким, сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

В исправительных учреждениях области профессиональное обучение прошли более 2,5 тысячи осуждённых. Они освоили 38 специальностей, востребованных на рынке труда.

Производственный сектор тоже показал результаты: учреждения УИС реализовали продукции и услуг на сумму свыше 920 миллионов рублей. Из этой суммы более 43 миллионов направили на нужды специальной военной операции.