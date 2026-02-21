82.76% -1.2
сегодня 13:30
общество

Лучшие колонии Новосибирской области: ГУФСИН подвёл итоги 2025 года

Фото: Сиб.фм
В региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний прошло заседание коллегии под руководством начальника Алана Купеева. На нём не только подвели итоги работы за год, но и назвали лучшие исправительные учреждения.

Первое место заняла исправительная колония № 18. Серебро у ИК-8, бронза — у ИК-9. Отличившимся сотрудникам и учреждениям вручили награды губернатора, мэра и ФСИН России.

Что касается цифр, оперативные службы ГУФСИН в 2025 году помогли раскрыть 1584 преступления, из которых 1046 — тяжкие и особо тяжкие. Профессиональное обучение прошли больше 2,5 тысячи осуждённых, они освоили 38 специальностей.

Учреждения региона реализовали продукцию и услуги на сумму свыше 920 миллионов рублей, из которых более 43 миллионов направили на нужды специальной военной операции.

