МЧС предупредило жителей Новосибирска о рисках пожаров из-за холодов

Несмотря на приближение календарной весны, в Новосибирской области сохраняется суровая зимняя погода.

По данным синоптиков, в ближайшие дни ночью температура местами будет опускаться до –33 градусов, днём воздух прогреется лишь до –22.

Из-за похолодания жители активнее используют печи и электрообогреватели. В региональном управлении МЧС предупреждают о росте нагрузки на отопительные системы и электросети и просят строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Специалисты советуют топить печь несколько раз в сутки, но недолго, не оставлять её без присмотра и не размещать рядом горючие материалы. Запрещено применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости. Также необходимо регулярно очищать дымоход и проверять состояние печи.

Обогреватели следует держать подальше от мебели и штор, не перегружать розетки и выключать технику перед уходом из дома. В период каникул взрослым рекомендуют напомнить детям о правилах безопасности и не оставлять их одних.