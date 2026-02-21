82.76% -1.2
21 февраля, 22:25
сегодня 21:00
общество

Популярный банк оштрафовали за ошибочный звонок жительнице Новосибирска

Фото: Сиб.фм / freepik.com
Мужчина из Новосибирска с автокредитом столкнулся с неожиданной проблемой.

Его супруге позвонили из банка и сообщили о якобы просроченном платеже, хотя все обязательные взносы были внесены вовремя. При этом клиент не давал согласия на контакт с женой и не указывал её номер телефона.

Возмущённый таким нарушением, он обратился с жалобой в Федеральную службу судебных приставов.

Судебные приставы признали действия банка незаконными и наложили штраф, который кредитное учреждение пыталось оспорить в арбитраже, но суд остался на стороне клиента.

Игорь Кириченко
Журналист

