Популярный банк оштрафовали за ошибочный звонок жительнице Новосибирска

Мужчина из Новосибирска с автокредитом столкнулся с неожиданной проблемой.

Его супруге позвонили из банка и сообщили о якобы просроченном платеже, хотя все обязательные взносы были внесены вовремя. При этом клиент не давал согласия на контакт с женой и не указывал её номер телефона.

Возмущённый таким нарушением, он обратился с жалобой в Федеральную службу судебных приставов.

Судебные приставы признали действия банка незаконными и наложили штраф, который кредитное учреждение пыталось оспорить в арбитраже, но суд остался на стороне клиента.