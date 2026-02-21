82.76% -1.2
сегодня
22 февраля, 01:34
пробки
0/10
погода
-23°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
вчера 23:30
общество

Прокуратура помогла новосибирскому предпринимателю получить 170 тысяч

Фото: Сиб.фм
В Новосибирской области восстановлены права предпринимателя, которому не выплатили положенную компенсацию.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в 2025 году местные власти не организовали конкурс на предоставление субсидий для возмещения транспортных расходов.

Предприниматель обеспечивал доставку товаров первой необходимости в отдалённые населённые пункты и по закону мог рассчитывать на частичную компенсацию затрат. Однако конкурсная процедура, необходимая для получения поддержки, проведена не была.

После обращения бизнесмена надзорное ведомство инициировало проверку. Бездействие должностных лиц признали незаконным. В результате предпринимателю перечислили более 170 тысяч рублей, предусмотренных мерами господдержки.

Игорь Кириченко
Журналист

