Пять тысяч волонтёров выйдут на уборку берегов рек в Новосибирской области

В Новосибирской области стартует масштабная экологическая акция по очистке водоёмов. По данным областного минприроды, в ней планируют участвовать около пяти тысяч жителей разного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин подчеркнул, что число добровольцев растёт, и это важный вклад в сохранение водных объектов. В прошлом году волонтёры очистили почти 250 километров берегов и собрали больше 700 кубометров мусора.

Акция проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Участвовать приглашают всех желающих — экологические организации, корпоративных волонтёров и семьи с детьми.

Уже составлен подробный график — 188 мероприятий с апреля по октябрь. Планируют охватить почти 500 гектаров водоохранных зон.