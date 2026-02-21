82.76% -1.2
Ростехнадзор подтвердил готовность новых объектов в аэропорту Новосибирска

Аэропорт Толмачёво завершил очередной этап масштабного обновления и получил необходимые заключения от надзорных органов.

Возведённые в рамках проекта объекты прошли государственную приёмку, а Сибирское управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии.

Как сообщили в Ространсмодернизация, в эксплуатацию подготовлены ключевые инфраструктурные объекты: насосная станция для ливневых стоков, новый водоотводный коллектор и трансформаторная подстанция. Также завершена прокладка современных систем связи и управления.

По итогам проверки подтверждено соответствие построенных сооружений проектной документации и требованиям безопасности. Реализация программы развития авиаузла продолжается, впереди — следующие этапы модернизации.

