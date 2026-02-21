Технические вузы рвутся в лидеры: НГУ подтвердил позиции в топ‑15

Новосибирский государственный университет подтвердил статус ведущего образовательного центра за Уралом. По итогам 2025 года он занял 15‑е место в рейтинге качества приёма, составленном НИУ ВШЭ. В группе лидеров — в основном столичные вузы, и НГУ единственный представляет восточную часть страны, сообщили в пресс-службе университета.

Средний балл ЕГЭ бюджетников в НГУ составил 83,8, а общий средний балл (с учётом платных мест) — 80,4. В прошлом году в вуз поступили 116 победителей и призёров олимпиад. Первокурсники приехали из 64 регионов, доля иногородних превысила 70%.

В НИУ ВШЭ отметили смену лидеров: впервые в тройку вошли технические вузы — МФТИ, МИФИ и Центральный университет. Это отражение государственной политики по развитию инженерных направлений и спроса бизнеса на технических специалистов. В НГУ этот тренд тоже заметен: наибольший рост числа заявлений пришёлся на направления STEMM — IT, математику, физику и прикладные науки.

Ректор НГУ Дмитрий Пышный подчеркнул, что университет формирует системную модель подготовки кадров для технологического лидерства, объединяя образование с инженерно-исследовательской практикой.

Новые программы запускают при поддержке крупнейших компаний. В 2025 году стартовал бакалавриат «Прикладной искусственный интеллект», который софинансируют индустриальные партнёры. Он стал единственным за Уралом, выигравшим федеральный грант на подготовку ИИ‑специалистов. Набор составил 176 студентов из 25 регионов.

На факультете информационных технологий открылась четвёртая лаборатория — совместно с разработчиком СУБД Postgres Professional. На мехмате с 2024 года работает магистерская программа «Цифровые двойники и научный инжиниринг» при поддержке «Росатома». А в феврале 2026 года там же запустили Школу математического моделирования АО «ИТЦ «ДЖЭТ».

С 1 сентября 2025 года студенты начали заниматься в новом корпусе поточных аудиторий — объекте второй очереди кампуса НГУ, построенного в рамках нацпроекта.