В Каргатском районе Новосибирской области достраивают крупнейший хирургический корпус — готовность 76%

В Каргате близится к завершению строительство масштабного медицинского объекта. Новый двухэтажный хирургический корпус площадью почти 7 тысяч квадратных метров рассчитан на одновременное размещение 74 пациентов. Это самый крупный объект здравоохранения, который сегодня возводят в регионе, сообщили в областном минстрое.

Министр строительства Дмитрий Богомолов лично побывал на стройплощадке и оценил ход работ. По его словам, строительно-монтажные работы выполнены на 76%, идёт монтаж инженерных систем, вентиляции, слаботочных сетей, активно ведутся отделочные работы. Ежедневно на объекте трудятся более 60 человек.

В новом корпусе разместятся приёмное отделение, терапия и хирургия, центры лучевой диагностики, анестезиологии и реанимации, операционный блок и акушерское отделение. Работать здесь будут 90 специалистов — врачи, медсёстры и младший персонал.

Проект реализуется в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Власти обещают, что в ближайшее время в регионе появится ещё 48 новых медицинских объектов.