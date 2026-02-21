В Новосибирске назвали запрещённые слова, за которые будут штрафовать на 500 000 рублей с 1 марта

С 1 марта 2026 года начинает действовать федеральный закон № 168-ФЗ от 24.06.2025, который меняет правила для бизнеса в сфере защиты прав потребителей.

Теперь вся информация для клиентов должна быть размещена на русском языке как государственном. Это касается как офлайн-точек, так и сайтов, приложений и страниц в соцсетях.

Речь идёт о вывесках, указателях и табличках. Надписи вроде «open», «exit», «only staff», «Wi-Fi» придётся заменить на «открыто», «выход», «только для персонала», «вай-фай». То же требование распространяется на меню, прайс-листы, карточки товаров и названия разделов сайтов. Застройщикам предписано давать названия новым жилым комплексам исключительно кириллицей.

Допускается дублирование на другом языке, но русская версия должна быть первой. Перевод обязан полностью совпадать по смыслу и оформлению — шрифт, цвет и размер должны быть равнозначными.

Исключение сделано для фирменного наименования и зарегистрированных товарных знаков. Если бренд оформлен через Роспатент, его можно использовать без перевода. Незарегистрированное коммерческое обозначение под исключение не подпадает.

Отдельно подчёркивается, что реклама и ранее должна была быть на русском языке. За нарушения требований к рекламе предусмотрены более серьёзные санкции: для компаний штраф может достигать 500 тысяч рублей с обязательным демонтажем конструкции или удалением интернет-объявлений.