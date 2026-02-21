82.76% -1.2
общество

В Новосибирске стало известно, заберут ли солдат на СВО во время весеннего призыва

Весенний призыв в России проходит с 1 апреля по 15 июля по стандартному графику.

Согласно официальным заявлениям руководства страны и представителей оборонного ведомства, военнослужащие по призыву не будут направляться в зону проведения специальной военной операции. Срочную службу они проходят в частях на территории страны в течение одного года.

С 2024 года призывной возраст установлен в диапазоне от 18 до 30 лет. В Министерстве обороны и Генеральном штабе неоднократно подчеркивали, что привлечение призывников к участию в боевых действиях не предусмотрено.

Отдельно отмечается, что принуждение к заключению контракта является незаконным. В случае подобных фактов рекомендуется обращаться с жалобой в органы военной прокуратуры.

Комплектование подразделений, задействованных в зоне спецоперации, осуществляется за счет добровольцев и военнослужащих по контракту. Их численность, по информации ведомства, продолжает увеличиваться.

0
Игорь Кириченко
Журналист

