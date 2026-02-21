82.76% -1.2
Военные из ЦВО отрепетировали салют к 23 Февраля в Новосибирске

На полигоне в Юрге Кемеровской области за несколько дней до торжества прошла тренировка расчётов, задействованных в праздничном салюте.

Военнослужащие отработали слаженность действий и порядок выполнения залпов.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, для создания эффекта использовались 122-миллиметровые орудия и мобильные салютные установки на базе КАМАЗ.

Праздничный фейерверк состоится 23 февраля в 21:00 над Михайловской набережной Новосибирска. Планируется запуск около 800 зарядов типов «Вега» и «Ассоль», а также выполнение 30 артиллерийских залпов.

