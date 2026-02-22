82.76% -1.2
Черно-красный кабриолет продают в Новосибирске за 1,85 млн рублей

Фото: Сиб.фм / сайт объявлений
В Новосибирске появилось объявление о продаже черно-красного Daihatsu Copen 2015 года выпуска. За компактный родстер владелец просит 1,85 млн рублей.

Продавец утверждает, что автомобиль полностью доработан в тюнинг-ателье. По его словам, установлены новый двигатель с кованой поршневой группой и шатунами, усиленные блок и головка блока цилиндров, а также гибридная турбина. Машину, как отмечается, приобрели на аукционе.

В объявлении также говорится, что спорткар использовался только летом и исключительно в сухую погоду. Владельцы позиционировали его как автомобиль выходного дня и, по заверениям автора, обслуживали чаще установленного регламента.

