Двух подозреваемых в разбойном нападении на кладбище арестовали в Новосибирской области

Куйбышевский районный суд Новосибирской области отправил под стражу двоих местных жителей, обвиняемых в вооруженном разбое на территории городского кладбища. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции НСО.

Преступление было совершено ранним утром 16 февраля 2026 года. По версии следствия, жители Куйбышева, Даниил К. и Семен К., около четырех часов ночи напали на мужчину в районе кладбища, угрожая ему ножом. Применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, злоумышленники похитили у потерпевшего 7 тысяч рублей.

Действия нападавших квалифицированы как разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия. Суд, рассмотрев ходатайства следователя, избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 16 апреля 2026 года. Постановления суда пока не вступили в законную силу.

