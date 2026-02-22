82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
22 февраля, 21:18
пробки
2/10
погода
-19°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
82.76% -1.2
сегодня
22 февраля, 21:18
пробки
2/10
погода
-19°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
сегодня 20:30
общество

Главу СК Бастрыкина возмутила ветхая школа с протекающей крышей под Новосибирском

Фото: Сиб.фм / СК России
Подпишитесь на Telegram-канал

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу, связанному с ненадлежащим состоянием школы в Бердске Новосибирской области.

Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.

Жители пожаловались, что здание, введённое в эксплуатацию в 1988 году, ни разу капитально не ремонтировалось. По их словам, в помещениях осыпается штукатурка, протекает крыша, а температурный режим не соответствует установленным требованиям. Обращения в различные инстанции, как утверждают заявители, результата не дали.

В региональном управлении СК возбуждено уголовное дело. Руководитель СУ СКР по Новосибирской области Евгений Долгалев должен представить главе ведомства информацию о ходе и итогах расследования.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.